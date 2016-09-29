Госдеп США предупредил о возможных атаках сирийских террористов на города России

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Экстремистские группировки будут использовать вакуум в Сирии, чтобы расширить свои операции, которые будут включать в себя и атаки на российские интересы, возможно, на российские города", - подчеркнул он.

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Кроме того, Кирби предупредил о вероятных последствиях отмены соглашения России и США по Сирии: "военные РФ будут продолжать возвращаться домой "в мешках для трупов", а само государство потеряет значительные ресурсы".

Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.