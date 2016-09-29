Срыв перемирия в Сирии: в США обсуждают ответ России вне дипломатии

08:42, 29 сентября 2016
Мир
4422 0

Власти США начали обсуждать «недипломатические ответы» на срыв перемирия в Сирии.

REUTERS

Об этом сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, передает РБК.

Читайте такжеРоссия сбрасывает на Алеппо бункерные бомбы, убивая прячущиеся в подвалах семьи - The Times (фото)

Какие именно обсуждаются варианты, Кирби не уточнил. По его словам, американские чиновники, вовлеченные в межведомственные дискуссии, касающиеся национальной безопасности, обсудили другие варианты, «не вращающиеся вокруг дипломатии», по реакции на ситуацию в Сирии.

Представитель Госдепа отметил, что Россия заинтересована в прекращении конфликта в Сирии, так как, в противном случае, экстремисты могут воспользоваться образовавшимся вакуумом для удара по позициям РФ - вероятно, что даже по российским городам.

Как сообщалось ранее, глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым озвучил угрозу прекратить совместную работу в Сирии. По его словам, ​Керри заявил, что России следует стремиться прекратить наступление на Алеппо и восстановить режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter