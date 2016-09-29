Срыв перемирия в Сирии: в США обсуждают ответ России вне дипломатии

Об этом сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, передает РБК.

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Какие именно обсуждаются варианты, Кирби не уточнил. По его словам, американские чиновники, вовлеченные в межведомственные дискуссии, касающиеся национальной безопасности, обсудили другие варианты, «не вращающиеся вокруг дипломатии», по реакции на ситуацию в Сирии.

Представитель Госдепа отметил, что Россия заинтересована в прекращении конфликта в Сирии, так как, в противном случае, экстремисты могут воспользоваться образовавшимся вакуумом для удара по позициям РФ - вероятно, что даже по российским городам.

Как сообщалось ранее, глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым озвучил угрозу прекратить совместную работу в Сирии. По его словам, ​Керри заявил, что России следует стремиться прекратить наступление на Алеппо и восстановить режим прекращения огня.