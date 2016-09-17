Истребители НАТО поднимались на перехват российского военного самолета над Балтикой

18:57, 17 сентября 2016
Мир
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Истребители НАТО, которые патрулируют небо над Балтикой, сопроводили российский военный самолет Ил-20.

flickr.com/photos/bubbahop

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

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"17 сентября истребители воздушной полиции поднимались на перехват над Балтийским морем неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащего вооруженным силам России", - говорится в сообщении.

Ранее посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис заявлял, что после того, что произошло в Крыму и на Донбассе, сценарий возможной агрессии России против балтийских государств сейчас не является абсолютно неправдоподобным. И поэтому Латвия значительное внимание уделяет вопросам безопасности, укреплению своей армии.

"Российские самолеты регулярно курсируют вблизи границ Латвии, корабли постоянно находятся в исключительной экономической зоне. И это не может не волновать Латвию. Они к этому относятся очень серьезно", - рассказал он.

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