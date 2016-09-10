Посол оценил возможность сценария агрессии России против стран Балтии

Об этом в интервью LB.ua заявил посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

"Российские самолеты регулярно курсируют вблизи границ Латвии, корабли постоянно находятся в исключительной экономической зоне. И это не может не волновать Латвию. Они к этому относятся очень серьезно", - рассказал он.

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Также, продолжил посол, на Варшавском саммите НАТО в июле было принято решение о размещении в Латвии, как и в других балтийских странах, натовских контингентов.

"Эти контингенты численно не очень большие — всего тысяча военнослужащих в каждой балтийской стране. Конечно же, они вряд ли могут служить каким-то серьезным щитом от России в случае, если она решит пойти на открытую агрессию. Но это является для России серьезным сдерживающим фактором – одно дело развязать агрессию только против небольшой армии Латвии, а другое – против страны, где стоят еще и войска США, Канады, Великобритании, ФРГ. Это совсем другой уровень риска для Москвы", - подытожил Перебийнис.

Также он отметил, что в Латвии фактор российского влияния чрезвычайно мощный.

"Например, всем известно о Латгалии, регионе на востоке Латвии, рядом с российской границей, где большую часть жителей составляют россияне. Когда эксперты рассматривают возможные сценарии гибридной войны России против Латвии, то Латгалия в них фигурирует в первую очередь. Ситуацию в Латгалии часто сравнивают с Крымом", - рассказал посол.

Ранее бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил, что у Кремля уже заготовлен план, согласно которому Беларусь будет делиться так же, как Украина: Витебск и Минск — это восток, Брест и Гродно — запад.