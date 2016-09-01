Клинтон: США будут относиться к кибератакам как к любым другим нападениям

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Став президентом, я дам понять, что Соединенные Штаты будут относиться к кибератакам, как к любым другим нападениям. Мы будем готовы к серьезным политическим, экономическим и военным мерам", - заявила она.

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Клинтон также заявила, что США должны возглавить процесс установления правил в киперпространстве. "Если Америка этого не сделает, сделают другие", - подчеркнула она.

Выступая на национальном съезде ветеранской организации "Американский легион", Клинтон снова возложила на Россию вину за взлом почтовых серверов Национального комитета Демократической партии и, возможно, серверов с информацией о выборах.