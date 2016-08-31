В США умер главный конструктор самолета Boeing-747 Джо Саттер

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Boeing Рэя Коннера.

Команда Саттера получила известность за выпуск самолета за 29 месяцев с момента создания концепта.

Саттер работал консультантом компании и после ухода в отставку в 1986 году в возрасте 65 лет.

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​Саттер также работал над 737-ой и 707-ой моделями самолета.

«Самолет был культовым, таким же как и он сам», — передает Bloomberg слова аэрокосмического аналитика Ричарда Абулафии.

Джо Саттер родился 21 марта 1921 года в Сиэттле, США. Работать в Boeing начал с 1940 года.