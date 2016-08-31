В США умер главный конструктор самолета Boeing-747 Джо Саттер
05:05, 31 августа 2016Мир
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Джо Саттер инженер, руководитель команды, создавшей Boeing-747, скончался 30 августа на 95-ом году жизни.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Boeing Рэя Коннера.
Команда Саттера получила известность за выпуск самолета за 29 месяцев с момента создания концепта.
Саттер работал консультантом компании и после ухода в отставку в 1986 году в возрасте 65 лет.
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Прототип 747 впервые представлен публике 30 сентября 1968 года / wikipedia.org
Саттер также работал над 737-ой и 707-ой моделями самолета.
«Самолет был культовым, таким же как и он сам», — передает Bloomberg слова аэрокосмического аналитика Ричарда Абулафии.
Джо Саттер родился 21 марта 1921 года в Сиэттле, США. Работать в Boeing начал с 1940 года.
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