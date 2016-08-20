США направят в Турцию команду для расследования обвинений в адрес Гюлена - СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации американского президента Барака Обамы, передает РБК.

По его словам, несмотря на обвинения со стороны Турции, эта страна не предоставила Минюсту формальных доказательств того, что он был вовлечен в попытку военного переворота. Вместо этого, отметил собеседник издания, доказательства, приведенные Анкарой, фокусируются на предполагаемом заговоре, а также «криминальном поведении» Гюлена до мятежа.

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Как отмечает Bloomberg, отправка команды из американского Минюста, вероятно, призвана заверить президента Турции Реджейпа Тайипа Эрдогана в том, что США воспринимают запрос об экстрадиции Гюлена всерьез.

Как сообщал УНИАН, Мусульманский проповедник Мухаммед Фетхуллах Гюлен раскритиковал судебную систему Турции после того, как турецкий суд заочно выдал ордер на его арест.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.