Власти Турции хотят приговорить Гюлена к двум пожизненным срокам и 1900 годам тюрьмы

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu. По данным агентства, объем обвинительного заключения составил 2,527 тыс. страниц.

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Религиозный деятель Гюлен, обвиняемый в организации попытки военного госпереворота в Турции, находится в США, Анкара требует его экстрадиции.

Гюлен отрицает свою причастность к путчу. Он призвал США отклонить просьбу турецких властей о его выдаче.

Эрдоган заявил, что США придется выбирать между Гюленом и Турцией, и нежелание выдать проповедника может стоить им дружбы с Анкарой.