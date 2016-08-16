Власти Турции хотят приговорить Гюлена к двум пожизненным срокам и 1900 годам тюрьмы
14:59, 16 августа 2016Мир
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Прокуратура Турции требует приговорить "вдохновителя путча" Фетхуллаха Гюлена ко двум пожизненным заключениям и 1900 годам тюрьмы.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu. По данным агентства, объем обвинительного заключения составил 2,527 тыс. страниц.
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Религиозный деятель Гюлен, обвиняемый в организации попытки военного госпереворота в Турции, находится в США, Анкара требует его экстрадиции.
Гюлен отрицает свою причастность к путчу. Он призвал США отклонить просьбу турецких властей о его выдаче.
Эрдоган заявил, что США придется выбирать между Гюленом и Турцией, и нежелание выдать проповедника может стоить им дружбы с Анкарой.
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