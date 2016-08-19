В ООН раскритиковали президента Филиппин за призывы убивать наркодилеров

По словам Калламар, призывы Дутерте убивать предполагаемых наркодилеров являются чрезмерным и безответственным шагом, который равносилен преступлению, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным ООН, с момента вступления Дутерте в должность президента в мае этого года более 800 человек были убиты полицейскими в рамках проведения операций против наркоторговцев.

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Накануне Дутерте обратился к ООН с призывом не вмешиваться во внутренние дела его страны и попросил правозащитные организации не смотреть на филиппинские власти как на преступников.

Ранее с осуждением политики филиппинского президента выступил генсек ООН Пан Ги Мун и управление ООН по наркотикам и преступности.