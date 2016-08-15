В Бельгии произошла стрельба в кафе

Об этом сообщает VTM.

По информации полиции, стрелок был ликвидирован.

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Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 18 июля вооруженный топором и ножом 17-летний беженец из Афганистана напал на пассажиров пригородного поезда, который направлялся в Вюрцбург, в результате пострадали 15 человек. После нападения преступник сорвал стоп-кран и попытался скрыться, однако был настигнут бойцами спецназа и ликвидирован.