В Лос-Анджелесе раздали премии ”Эмми” (фото)

В Лос-Анджелесе в воскресенье вечером состоялась 58-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии "Эмми" (Emmy), сообщает AP.

Большинство наград в категории "драматический сериал", считающейся самой престижной, в 2006 году досталось сериалу телекомпании Fox "24" - политическому триллеру, главную роль в котором исполняет Кифер Сазерленд. "24", претендовавший на 12 наград в этой категории, завоевал три "Эмми": "лучший сериал", "лучшая режиссура" и "лучший актер в главной роли".

Лучшей актрисой в главной роли в драматическом сериале названа Маришка Харжитей (Mariska Hargitay), получившая "Эмми" за работу в "Law & Order: Special Victims Unit" ("Закон и порядок: специальный корпус").

Врачебная драма "Grey`s Anatomy" ("Анатомия Грей"), претендовавшая на 11 "Эмми" в категории "драматический сериал", получила лишь одну награду - за лучший подбор актеров.

В категории комедий главная награда досталась сериалу "The Office" ("Офис"). "Эмми" за лучшую мужскую роль в комедийном сериале получил Тони Шелхаб (Tony Shalhoub), сыгравший в сериале "Monk" ("Монах"). В 2003 году Шелхаб за работу в "Монахе" уже получал награду в этой категории.

Закрывшийся в этом сезоне сериал "Западное крыло" ("The West Wing"), которому новые правила дали возможность участвовать в "Эмми" 2006 года, завоевал награду в номинации "лучший актер второго плана в драматическом сериале", которая досталась Алану Альда (Alan Alda).

В разделе "Мини-сериалы" большинство наград получила историческая драма "Elizabeth I" ("Елизавета I"). Фильму достались награды в номинациях - "лучший мини-сериал", "лучшая режиссура", "лучшая исполнительница главной роли в мини-сериале" - Хелен Миррен (Helen Mirren), "лучший подбор актеров". Джереми Айронс (Jeremy Irons) за работу в "Елизавете I" получил награду как лучший актер в роли второго плана.

Лента.ру