В Таиланде проект разработанной военными конституции поддержали на референдуме

Как сообщает Русская служба Би-би-си, подсчитаны еще не все бюллетени, однако, по данным местных СМИ, не менее 62% участников голосования высказались в поддержку проекта, который был разработан правительством военных. Военные находятся у власти в Таиланде после переворота, произошедшего два года назад.

Сообщается также, что избиратели высказались и в пользу предложения предоставить расширенные полномочия сенату, члены которого не избираются, а назначаются.

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Как уверяет правительство Таиланда, новая конституция будет способствовать укреплению стабильности и подотчетности системы власти.

Однако критики заявляют, что новая конституция лишь усилит влияние вооруженных сил, в том числе через назначение членов сената, в котором часть мест будет закреплена за высокопоставленными военными.

Ранее более 100 человек, пытавшихся выступать против референдума в соцсетях, были арестованы, а за открытую критику правительство ввело наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.