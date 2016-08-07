В Таиланде проходит референдум, из-за выступлений против которого арестовали сотню человек

Сегодня в Таиланде начался референдум по поводу новой конституции страны. Ою этом сообщает "Русская служба ВВС".

Как уверяет правительство Таиланда, новая конституция будет способствовать укреплению стабильности и подотчетности системы власти. Однака критики заявляют, что новая конституция только усилит власть вооруженных сил, в том числе через назначение членов сената, в котором часть мест будет закреплена за военными командующими.

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Издание отмечает, что власти запретили агитацию перед голосованием, и многие избиратели признаются, что имеют весьма ограниченные представления о содержании предложенного документа.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пообещал провести демократические выборы в следующем году, если проект новой конституции будет одобрен. Ожидается, что результаты голосования будут известны вечером в воскресенье.

Военные пришли к власти в мае 2014 года в результате переворота и потребовали переписать конституцию, заявляя о необходимости начать в стране новую эру чистой политики и стабильной демократии.

Однако правительство Чан-Оча, который сам является отставным генералом, использовало свои полномочия, чтобы запрещать акции протеста и ограничить дебаты по поводу новой конституции.

Также сообщается, что более 100 человек, пытавшихся выступать против референдума в соцсетях, были арестованы. А за открытую критику ввели наказание вплоть до десяти лети лет лишения свободы.