Американец подал в суд на создателя Pokemon Go за поселение виртуальных монстров в его доме

17:39, 02 августа 2016
Мир
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В США житель Нью-Джерси Деффри Мардер подал иск в суд после того, как игроки игры Pokemon Gо начали собираться около его дома и ловить покемонов. 

4pda.ru

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Associated Press.

По его словам, по меньшей мере пять человек с момента выпуска игры просили пустить их к нему на задний двор, чтобы поймать там покемона.

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Иск был подан к компании Niantic, которая является создателем игры.

В иске сказано, что создатели игры «выказали вопиющее пренебрежение» из-за размещения покемонов на территории домов без разрешения их владельцев.

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