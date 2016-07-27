Создателей Pokemon Go попросили не пускать покемонов на АЭС Фукусиму

Как написала в своем обращении TEPCO, компания обнаружила по меньшей мере одного покемона на одном из трех своих объектов и опасается, что игроки могут подвергнуть себя опасности в поиске виртуальных существ, передает Би-би-си.

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В TEPCO не уточнили, на какой именно из ее АЭС, в число которых входит и разрушенная землетрясением и цунами станция "Фукусима-1", появился покемон. В компании объяснили это беспокойством о безопасности.

Обосновывая необходимость убрать покемонов, в TEPCO также сослались на случаи в США, когда игроки незаконно проходили на территорию атомных электростанций в поиске покемонов.

Ранее 23 компании-оператора японских железных дорог также попросили создателей игры ограничить появление покемонов на платформах и путях, опасаясь роста числа несчастных случаев.

Niantic обещала модифицировать игру, если компания обнаружит проблемы.

Напомним, шестиреакторная АЭС "Фукусима-1" была частично разрушена в результате мощного землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, и последовавшего за ним цунами. Тогда взрывы, вызванные сбоем в системе охлаждения, повредили четыре из шести реакторов. В настоящее время на станции периодически происходят случаи утечки загрязненной радиацией воды.