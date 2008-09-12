“Сексуальные приключения Обамы в Украине” – это лучше не смотреть
10:25, 12 сентября 2008Мир
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В Интернете распространяется новый вирус
В Соединенных Штатах распространяется электронное письмо, которое предлагает просмотреть видеоролик - якобы «секс сенатора Барака Обамы в Украине 2007 года с несколькими украинскими девушками», сообщает Радио Свобода.
При загрузке пользователь получает порнографические видеоролики, которые не имеют ничего общего с кандидатом в президенты США от Демократической партии, но в то же время устанавливает на компьютер неосторожного пользователя программное обеспечение, которое похищает личные данные и передает их на сайт, расположенный в Финляндии.
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