Кремль о ситуации в Алеппо: готовится не штурм, а гуманитарная операция

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владмира Путина Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС".

"Вы где-нибудь слышали заявление о том, что это подготовка к штурму? Вы не слышали. Это подготовка гуманитарной операции. Никаких оснований сомневаться в этом нет", — утверждает Дмитрий Песков.

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Также в Кремле заявили, что операция проводится по поручению Владимира Путина и по его инициативе, подчеркивается, что эта тема обсуждалась как с властями Сирии, так и с США.

Как пишет "РБК", о поручении президента России начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо стало известно утром 28 июля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российский центр по примирению враждующих откроет несколько коридоров для выхода людей из Алеппо.

Отмечается, что три коридора откроют для выхода мирных жителей, которые "оказались в заложниках у террористов". Еще один коридор откроют для прохода боевиков с оружием.

"На этот шаг мы идем исключительно в целях обеспечения безопасности жителей Алеппо", — добавил Шойгу. Информировать людей о коридорах будут листовками и СМС-сообщениями.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что РФ под видом гуманитарной операции готовит штурм Алеппо.

Сегодня, 28 июля, министры иностранных дел Франции и Великобритании Жан-Марк Эйро и Борис Джонсон призвали правительство Сирии и его союзников прекратить осаду Алеппо.

Министры также заявили, что авиаудары, которые в том числе попадают по мирному населению и медицинским учреждениям, приводят к новой волне беженцев. Министры призывают к восстановлению соглашения о прекращении огня между враждующими сторонами и созданию переходного правительства в Сирии.

На прошлой неделе в Алеппо авиаударам подверглись четыре полевых госпиталя и станция переливания крови. В результате погибли пациенты больницы, дети и врачи.

Алеппо ранее был деловым центром Сирии. Однако в последние годы город разделен на две части: одну из них контролируют правительственные войска при поддержке РФ, а другую - оппозиция. При этом в городе в тяжелых условиях остаются десятки тысяч человек.