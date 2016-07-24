Авиация Асада и Путина нанесла удар по Алеппо: погибли 19 мирных жителей, среди них - женщины и дети
12:45, 24 июля 2016Мир
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По меньшей мере 19 гражданских лиц были убиты и десятки получили ранения в результате авиаударов, которые осуществила авиация сирийского режима и РФ в Алеппо в Сирии в субботу.
REUTERS
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на местного чиновника гражданской обороны.
Ибрагим Абу Лаит сообщил агентству, что сирийский режим и Россия бомбили несколько жилых районов в городе.
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"Девятнадцать мирных жителей были убиты и 55 получили ранения, в том числе дети и женщины", - сказал он.
Абу Лаит сообщил, что команды гражданской обороны пытались вытащить гражданских лиц из-под завалов.
В пятницу авиация Асада и Путина ударила по районам Алеппо, подконтрольных оппозиции, убив 16 человек и ранив 21 человека.
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