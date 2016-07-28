Лондон и Париж призвали Асада прекратить осаду бывшей деловой столицы Сирии

В совместном заявлении Джонсона и Эйро подчеркивается особая роль России: по их мнению, у Москвы есть возможность убедить режим президента Башара Асада закончить войну и вернуться за стол переговоров, передает Русская служба Би-би-си.

По мнению Джонсона и Эйро, из-за осады города, из которого не могут выбраться около 300 тысяч человек, возобновить мирные переговоры в Сирии невозможно.

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В совместном заявлении двух министров осада Алеппо, а также авиаудары по городу названы разрушительными.

Министры также заявили, что авиаудары, которые в том числе попадают по мирному населению и медицинским учреждениям, приводят к новой волне беженцев.

Министры призывают к восстановлению соглашения о прекращении огня между враждующими сторонами и созданию переходного правительства в Сирии.

На прошлой неделе в Алеппо авиаударам подверглись четыре полевых госпиталя и станция переливания крови. В результате погибли пациенты больницы, дети и врачи.

Алеппо ранее был деловым центром Сирии. Однако в последние годы город разделен на две части: одну из них контролируют правительственные войска при поддержке РФ, а другую - оппозиция. При этом в городе в тяжелых условиях остаются десятки тысяч человек.