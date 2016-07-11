В ходе обострения конфликта в Южном Судане погибли более 300 человек

Об этом сообщает The Guardian, передает Lenta.ru.

По данным издания, в бой вступили лояльные президенту Сальве Кииру войска и силы, преданные вице-президенту Риеку Машару. По словам участников конфликта, заключенное в августе прошлого года перемирие между двумя сторонами находится на грани срыва.

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Ранее, 10 июля, сообщалось, что в результате столкновений в Джубе погибли более 270 человек. Противостояние между сторонниками Киира и Машара вспыхнуло 8 июля, незадолго до встречи двух лидеров, которые планировали заключить новое соглашение о перемирии. Машар заявляет, что его войска подверглись ударам со стороны сил Киира, но он все еще надеется на умиротворение страны. В ходе боев погиб миротворец из Китая.

Южный Судан получил независимость в 2011-м. В 2013 года начался конфликт между главой государства и вице-президентом, продолжающийся до сих пор. Тогда Киир заявил о предотвращении госпереворота, а в организации мятежа обвинил Машара.

В апреле этого года Машар вернулся на пост первого вице-президента страны. Это было сделано в соответствии с условиями мирного соглашения, которое было достигнуто восемь месяцев назад.

Как сообщал УНИАН, Генсек ООН Пан Ги Мун выразил "глубокое разочарование" в связи с тем, что "несмотря на обязательства со стороны лидеров Южного Судана возобновились бои".