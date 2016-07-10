Генсек ООН осуждает возобновление боев в столице Южного Судана

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я шокирован и ошарашен из-за сильных боев, которые сейчас ведутся в Джубе», – заявил Пан Ги Мун 10 июля.

Он отметил, что лидеры Южного Судана должны принять безотлагательные меры для восстановления контроля за безопасностью в Джубе.

«Я глубоко разочарован, что несмотря на обязательства со стороны лидеров Южного Судана возобновились бои», – сказал генсекретарь ООН.

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«Это бессмысленное насилие является неприемлемым и вредит прогрессу, достигнутому в мирном процессе», – добавил Пан Ги Мун.

Как сообщал УНИАН, в результате вооруженных столкновений в столице Южного Судана Джубе погибли, по разным данным, от 100 до 150 человек.

В 2013 в стране начался вооруженный конфликт между представителями господствующей народности динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и племени нуэр, интересы которого представлял Риек Мачар.

Было сделано много попыток мирного урегулирования конфликта, однако достигнутые соглашения постоянно нарушались. Даже после подписания договора о прекращении вооруженного противостояния в августе 2014 года в стране время от времени вспыхивали стычки между представителями двух этнических группировок.

В феврале этого года президент Салва Киир объявил о назначении Риек Мачар вице-президентом.