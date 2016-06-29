Финал шестого сезона "Игры престолов" побил зрительский рекорд

За первый день после выхода серии под названием "Ветры зимы" ее посмотрели более 8,9 млн зрителей, передает Lena.ru со ссылкой на Variety. Предыдущий рейтинговый рекорд для "Игры престолов" принадлежал финалу пятого сезона с 8,1 млн зрителей премьерного показа.

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Рекордным в истории HBO остается и общее число зрителей нового сезона "Игры престолов": каждую серию шестого сезона на всех платформах, включая не только подписчиков канала, но и аудиторию повторного показа и онлайн-сервисов, посмотрели в среднем 23,3 млн человек. По рейтингам "Игра престолов" уступает только сериалам "Ходячие мертвецы" и "Империя".

Рейтинги "Игры престолов" в сравнении с показателями на старте сериала выросли почти втрое. Так премьерный показ финала первого сезона собрал у экранов 3 млн зрителей.

Сериал вышел в эфир весной 2011 года. Основой для него послужил цикл романов Мартина "Песнь льда и пламени". Проект прославил многих начинающих и малоизвестных актеров, к примеру, Эмилию Кларк, Кита Харингтона, Софи Тернер и Мэйси Уильямс. HBO официально подтвердил выход седьмого сезона и, по слухам, рассчитывает завершить проект после восьмого.