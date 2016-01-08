Названа дата премьеры нового сезона "Игры престолов"

Об этом сообщается в официальном микроблоге телеканала HBO в "Твиттере", передает Lenta.ru. Новая часть телеэпопеи станет первой, которая не основана на уже написанных книгах писателя Джорджа Мартина. В начале января автор признался в своем блоге, что не успел в срок закончить работу над получившей название "Ветра зимы" шестой частью саги "Песнь льда и огня", на которой базируется сериал. "Мои редакторы и издатели разочарованы, в HBO разочарованы, мои агенты и иностранные издатели и переводчики разочарованы... Но никто не может быть больше разочарован, чем я", - отмечал Джордж Мартин.

Читайте такжеСериал "Игры престолов" стал рекордсменом "Эмми" (фотогалерея) По его словам, многое уже написано, но на окончание работы "потребуются месяцы". При этом ожидалось, что писатель завершит работу над книгой 31 декабря 2015 года.

В декабре HBO представил новые отрывки из шестого сезона "Игры престолов". В них появляются такие персонажи, как Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Рамси Болтон (Иван Реон) и Серсея Ланнистер (Лена Хеди).

Первый сезон телесаги вышел весной 2011 года. На ближайшие годы запланировано еще по крайней мере два сезона - седьмой и восьмой. Проект в прошлом сезоне стал самым популярным сериалом в истории HBO, опередив по средней аудитории одного эпизода "Клан Сопрано".