На парламентских выборах в Испании побеждает правящая партия - экзит-полл

Об этом свидетельствуют результаты exit polls, опубликованные телеканалом TVE, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Народная партия по предварительным данным получит примерно от 117 до 121 места в новом парламенте, что не позволит ей в одиночку сформировать большинство, для которого требуется 176 депутатов. В предыдущем составе парламента у Народной партии было 123 кресла.

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Второе место на выборах заняла коалиция Unidos Podemos («Вместе мы сможем»), которую сформировали левые партии. Им удалось опередить Социалистическую партию, лишившуюся положения второй партии в парламенте.

Как отмечает Reuters, в случае создания коалиции Unidos Podemos и Социалистической партии им удастся сформировать новое правительство.

Четвертое место на выборах заняла либеральная партия Ciudadanos, у которой будет 26 депутатов в парламенте.

Как сообщал УНИАН, голосование состоялось через полгода после предыдущих выборов в парламент, поскольку избранному 20 декабря 2015 года конгрессу депутатов так и не удалось утвердить премьер-министра страны.