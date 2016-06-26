На парламентских выборах в Испании побеждает правящая партия - экзит-полл
Консервативная Народная партия и.о. главы правительства Испании Мариано Рахоя заняла первое место на парламентских выборах, которые состоялись сегодня.
Об этом свидетельствуют результаты exit polls, опубликованные телеканалом TVE, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Народная партия по предварительным данным получит примерно от 117 до 121 места в новом парламенте, что не позволит ей в одиночку сформировать большинство, для которого требуется 176 депутатов. В предыдущем составе парламента у Народной партии было 123 кресла.
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Второе место на выборах заняла коалиция Unidos Podemos («Вместе мы сможем»), которую сформировали левые партии. Им удалось опередить Социалистическую партию, лишившуюся положения второй партии в парламенте.
Как отмечает Reuters, в случае создания коалиции Unidos Podemos и Социалистической партии им удастся сформировать новое правительство.
Четвертое место на выборах заняла либеральная партия Ciudadanos, у которой будет 26 депутатов в парламенте.
Как сообщал УНИАН, голосование состоялось через полгода после предыдущих выборов в парламент, поскольку избранному 20 декабря 2015 года конгрессу депутатов так и не удалось утвердить премьер-министра страны.