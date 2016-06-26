В Испании проходят досрочные парламентские выборы, по результатам которых будут сформированы Генеральные кортесы (конгресс депутатов и сенат), сообщает РИА Новости.

Испанцам предстоит выбрать 350 депутатов нижней палаты и 208 сенаторов.

Согласно сообщению, на места в конгрессе претендуют 545 человек, а в сенат – 582 кандидата.

Также отмечается, что всего в Испании открыты 22 тыс. 953 избирательных участков.

Голосование проходит через полгода после предыдущих выборов в парламент, поскольку избранному 20 декабря 2015 года конгрессу депутатов так и не удалось утвердить премьер-министра страны.