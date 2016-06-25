Мэру Лондона предложили отделиться от Британии и присоединиться к ЕС

Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Согласно результатам подсчета голосов, большинство жителей британской столицы изъявляли желание остаться в составе ЕС, при этом в целом по стране победили сторонники Brexit.

Создатель петиции на сайте change.org указывает, что Лондон — международный город, и его жители хотят остаться в сердце Европы.

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«Давайте посмотрим правде в глаза — остальная страна не согласна. Так что вместо пассивно-агрессивного голосования друг против друга на выборах давайте разведемся официально и уйдем к нашим друзьям на континент», — говорится в тексте.

В петиции мэра призывают провозгласить независимость Лондона и подать заявку на вступление в ЕС и Шенгенскую зону.

«Мэр Садик, вы не хотели стать президентом Садиком? Давайте сделаем это!», — заключает автор петиции, которую подписали на данный момент 98 тыс. человек из необходимых 150 тысяч.

Как отмечает The Daily Mail, британская молодежь комментирует итоги референдума в соцсетях при помощи хэштегов #londependence (независимость Лондона) и #notmyvote (не мой голос). Всего 24% жителей страны от 18 до 24 лет проголосовали за выход из ЕС, 64% выступили против. При этом граждане старших поколений выразили желание выйти из союза.