Турция не изменит антитеррористические законы даже под угрозой провала безвизового режима - премьер

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырим, передает Немецкая волна.

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Как известно, сегодня после длительного спора с Анкарой ушел с поста один из топ-дипломатов Евросоюза в Турции.

По данным информированных источников, немецкий дипломат Гансйорг Габер, который возглавлял делегацию Евросоюза, подал в отставку после того, как раскритиковал выполнение Турцией соглашения с ЕС о сокращении потока беженцев.

«У нас есть выражение: начинай как турок, а заканчивай как немец. Однако здесь все с точностью до наоборот», - заявил дипломат, за что был вызван в турецкий МИД.

Как известно, обсуждение безвизового режима ЕС с Турцией продолжается с 2013 года. Этот процесс должен ускориться после подписания соглашения между Турцией и ЕС о реадмиссии беженцев. Однако относительно введения безвизового режима ЕС ожидает от турецкой стороны выполнения ряда условий. Среди них - внесение изменений в антитеррористическое законодательство Турции. Анкара не соглашается с этим из-за угрозы терроризма со стороны курдов.