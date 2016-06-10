Курдские боевики – туристам: Турция больше не является безопасной страной

Курдская организация "Ястребы свободы Курдистана" взяла на себя ответственность за унесший жизни 11 человек теракт в Стамбуле 7 июня. Соответствующее заявление появилось на сайте "Ястребов". Его цитирует "РБК".

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Свои действия в Стамбуле они объяснили местью за воздушный удар, который турецкая армия нанесла по позициям курдов на юго-востоке страны.

"Мы предупреждаем туристов. Иностранцы не наша цель, но Турция больше не является безопасной страной для них", — утверждается в заявлении.

В Турции в последнее время произошло несколько взрывов, каждый из которых власть квалифицировала как теракт.

Как известно, бомба, которая взорвалась на автобусной остановке в Стамбуле 7 июня, унесла жизни по меньшей мере 11 человек. Среди погибших семь полицейских и четверо гражданских лиц. Еще 36 человек были ранены.

В частности, 12 мая возле военной базы в Стамбуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, пострадали несколько человек. Также несколько взрывов произошли в городе Диярбакыр. По данным турецких властей, взрывы в основном организовывали курды или боевики экстремистской группировки "Исламское государство", которая запрещена во многих странах.

Начиная с июля прошлого года, когда отношения турков с курдами обострились, в Турции произошла целая череда терактов, ответственность за которые взяла на себя "Рабочая партия Курдистана".

Как правило, мишенью курдских бойцов являются турецкие силовики. "Рабочая партия Курдистана" добивается автономии для курдов на юго-востоке Турции. Конфликт с Турцией длится десятилетия, он унес около 40 тысяч жизней. Турция и ее союзники считают курдов террористами.