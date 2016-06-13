"Были большие надежды": Эрдоган разочаровался в отношениях с Обамой и Путиным

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"У нас были большие надежды, когда Обама совершил свой первый визит на посту президента в Турцию", - отметил Эрдоган.

"К сожалению, наши ожидания не оправдались. Например, в экономической сфере наши связи снизились вместо того, чтобы улучшаться. Наши ожидания во внешней политике также не сбылись", - сказал он.

"Мы не смогли показать сильное совместное присутствие на территории Сирии и Ирака", - подчеркнул президент Турции.

Он также отметил, что одной из наибольших проблем является поддержка США сирийских курдов из Отрядов народной обороны (YPG).

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Как известно, Анкара считает YPG террористами, обвинив их в совершении атак на территории Турции и называя сирийским центром Рабочей партии Курдистана, которая борется против турецкого государства в течение трех десятилетий.

Эрдоган также выразил разочарование ухудшением отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наша дружба с Путиным преподнесла отношения (РФ и Турции) на очень высокий уровень", - сказал он, добавив, что ситуация полностью изменилась после того, как был сбит российский самолет в ноябре 2015 года.

"Надеюсь, что отношения скоро наладятся и мы вернемся в те давние времена еще более сильными", - сказал Эрдоган.