В перестрелках в казахстанском Актобе погибли 17 человек

Как сообщает Би-би-си, по данным МВД Казахстана, среди погибших - 11 предполагаемых преступников, трое военных, продавец оружейного магазина и посетитель еще одного оружейного магазина, а также сотрудник охранного агентства. Ранения получили 22 человека.

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Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Армия освобождения Казахстана", отмечает Радио Свобода. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

5 июня днем группа неизвестных, которых власти считают религиозными радикалами, напала на оружейный магазин "Паллада". Там преступники похитили 17 единиц огнестрельного оружия (три нарезных и 14 гладкоствольных ружей), три газовых пистолета, патроны и ножи. Напавшие убили продавца магазина и одного из сотрудников частного охранного агентства, которые прибыли по вызову. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, подозреваемые ранили трех полицейских и захватили патрульную машину. После этого они разделились на две группы, уточнили в МВД.

Шесть человек на похищенной патрульной машине отправились в другой оружейный магазин под названием "Пантера". В этом магазине преступники ранили одного из посетителей, убили другого и вступили в перестрелку с прибывшими полицейскими.

Вторая группа захватила маршрутный автобус. На нем она направилась к воинской части и протаранила ворота. Проникнув на территорию части, злоумышленники устроили перестрелку с военными.

В Актобе действует режим контртеррористической операции. Жителей города просят не выходить на улицу. В городе не работают крупные магазины, не ходит общественный транспорт.

В МВД Казахстана заявляли, что личности всех предполагаемых преступников установлены, однако их имена не называются.