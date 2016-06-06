В казахстанском Актобе после серии нападений объявили "красный" уровень террористической угрозы

В казахстанском городе Актобе после серии нападений объявлен высший уровень террористической опасности. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», жители города получают SMS с соответствующим уведомлением.

Читайте такжеСМИ обнародовали подробности нападения на воинскую часть в Казахстане

Горожан призывают не выходить на улицу без особой необходимости и ограничить перемещение по городу.

Как сообщает местное издание Tengrinews.kz, на данный момент обстановка в городе спокойная. Ситуация контролируется правоохранительными и государственными органами. Вместе с тем, в аэропорту Актобе можно увидеть полицейских с автоматами. Также на взлетной полосе были замечены военные самолеты.

Интернет в городе восстановят после отмены "красного уровня" террористической угрозы.

5 июня в Актобе преступники совершили вооруженное нападение на оружейный магазин "Паллада" - убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также нанесли огнестрельные ранения трем прибывшим на место патрульным полицейским. Во время нападения на оружейный магазин "Пантера" погиб один посетитель, второй был ранен. При перестрелке с прибывшим на место происшествия нарядом полиции трое нападавших были уничтожены, один задержан.

Также накануне было совершено нападение на воинскую часть. Группа преступников захватила маршрутный автобус. Высадив водителя и пассажиров, преступники протаранили ворота воинской части и проникли на территорию, затем открыли беспорядочную стрельбу, убив троих и ранив шестерых военнослужащих. Дежурным караулом была пресечена попытка дальнейшего проникновения на территорию части.

Предположительно, по данным полиции, нападавшие являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В Актобе объявлен режим антитеррористической операции. Сегодня в нескольких городах Казахстана после событий в Актобе закрылись оружейные магазины.

Как сообщал УНИАН, в Актобе в результате нападений неизвестных на оружейные магазины и воинскую часть есть погибшие. По данным МВД Казахстана, нападавшие могут быть радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В Актобе закрыты увеселительные заведения, приостановлена работа общественного транспорта.