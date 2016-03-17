США не признают провозглашенную сирийскими курдами автономию

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы не признаем полуавтономные зоны самоуправления на территории Сирии", - заявил Кирби в ответ на вопрос журналиста о создании курдского федеративного региона на севере страны.

"Мы хотим видеть Сирию объединенной и целой страной под управлением правительства, не возглавляемого Башаром Асадом, которое отвечало бы запросам сирийского народа. Целостная, единая, светская Сирия, - вот наша цель", - продолжил Кирби, добавив, что другие страны разделяют этот подход.

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Как сообщал УНИАН, сирийские курды объявили о создании федеративного региона на севере страны. Против этого решения выступили большинство действующих в регионе сил.

Сирийское правительство уже заявило, что это решение не имеет юридической силы. Турецкие власти также заявили, что выступают против одностороннего решения о федерализации.