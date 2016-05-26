Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар в районе Пальмиры

Об этом передает РБК со ссылкой на сайт Центрального командования вооруженных сил США.

Уточняется, что авиация нанесла один удар по "тактическому подразделению" "Исламского государства". Также был уничтожен автомобиль группировки.

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Напомним, в конце марта сирийские военные при поддержке российской авиации освободили Пальмиру от боевиков ИГ. Сейчас в этом древнем городе организован временный лагерь Международного противоминного центра Вооруженных cил. Associated Press сообщало, что на его территории строится новая российская база, однако Минобороны РФ опровергало эти данные.