СМИ узнали о строительстве российской базы рядом с развалинами сирийской Пальмиры

По данным Инициативы по охране культурного наследия при Американской школе восточных исследований, база расположена в защитной зоне археологического памятника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, сообщает РБК со ссылкой на АР.

Отмечается, что на сайте организации опубликованы фотографии американской компании DigitalGlobe, которая занимается распространением данных спутниковой съемки. На них видны следы строительных работ, которые, по утверждению компании, производятся на окраине археологического памятника. На сайте также представлены фотографии оппозиционного «Координационного комитета Пальмиры» и информационных агентств, на которых, как они утверждают, изображена российская военная база в Пальмире.

Читайте такжеРоссия стягивает артиллерию в район сирийского Алеппо - Reuters

Руководитель сирийского Генерального директората древностей и музеев Маамун Адбулкарим подтвердил, что российские военные возводят небольшой казарменный комплекс, в том числе центры управления и медицинские учреждения. По его словам, разрешения на строительство его ведомство не давало. Он подчеркнул, что он не дал бы такое разрешение ни сирийской, ни российской армии, так как «это было бы нарушением закона об археологии».

Абдулкарим в то же время заявил, что присутствие российских и сирийских военных является гарантией того, что развалины древнего города останутся в руках правительства, так как террористы из ИГ по-прежнему находятся неподалеку от Пальмиры.

«Во время войны археологическим властям иногда не дают слова, так как решения диктуются соображениями безопасности», — пояснил Абдулкарим по телефону из Дамаска. Он добавил, что, «когда ситуация улучшится и установится мир, тогда мы публично потребуем убрать» казармы.

Оппозиционный активист из Пальмиры Усама аль-Хатиб, проживающий в настоящее время в Турции, рассказал, что российские военные устанавливают сборные постройки и палатки на северной окраине археологического памятника рядом с историческими захоронениями. Он отметил, что база находится в нескольких сотнях метров от древних храмов и триумфальной арки.

Сирийские войска освободили захваченную террористами из ИГ Пальмиру в марте при поддержке российской авиации. Разминированием города и археологического памятника занимались российские саперы, которые обнаружили и уничтожили крупный арсенал, оставленный боевиками.