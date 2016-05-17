В Минобороны РФ отрицают строительство военной базы близ Пальмиры: это "временный лагерь"

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РБК.

По его словам, за «новую военную базу» приняли временный лагерь Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ.

«Никаких «новых российских баз» на территории сирийской Пальмиры не было и нет. На опубликованных ЮНЕСКО спутниковых снимках территории это района, о которых упоминает агентство AP, указан временный лагерь (городок) подразделений Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, ранее занимавшихся разминированием исторической части Пальмиры, а сегодня населенного пункта Тадмор», — заявил Конашенков.

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При этом он уточнил, что развертывание данного временного лагеря согласовано с министерством культуры и другими государственными ведомствами Сирии, лагерь будет находиться там до полного окончания разминирования.

«Во временном лагере кроме, собственно, жилых модулей, также размещены полевой госпиталь, оказывающий медицинскую помощь местному населению и полевой хлебопекарный завод, продукция которого также раздается сирийцам», — уточнил представитель Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство АР распространило информацию о строительстве новой военной базы российских ВКС близ развалин сирийской Пальмиры.

Также опубликованы фотографии американской компании DigitalGlobe, которая занимается распространением данных спутниковой съемки. На них видны следы строительных работ, которые, по утверждению компании, производятся на окраине археологического памятника.

ИГ захватила Пальмиру летом 2015 года. Террористы уничтожили храмы Бела и Баалшамина, а также триумфальную арку, воздвигнутую римским императором Септимием Севером на рубеже II—III веков нашей эры. Сирийские войска освободили Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации.