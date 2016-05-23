В Стамбуле открывается первый в истории Всемирный гуманитарный саммит ООН
В Стамбуле сегодня открывается Всемирный гуманитарный саммит ОНН. Саммит, созванный по инициативе генсекретаря ООН Пан Ги Муна, состоится впервые.
Украину на саммите представит президент Петр Порошенко, передает ZN.UA. Также на мероприятие отправились уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Читайте такжеПорошенко 22-23 мая примет участие во Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле
На саммит прибудут руководители около 60 государств, еще столько же стран будут представлены министрами. Ожидается, что Петр Порошенко выступит на пленарной части саммита, где в том числе поднимет и проблемы крымскотатарского народа.
Как сообщал УНИАН, 18 мая Порошенко заявил о намерении инициировать создание Конституционной комиссии, призванной проработать изменения в Конституцию касательно предоставления крымскотатарскому народу широких прав по самоопределению в составе Украины. Как отметил президент, Украина хоть с опозданием, но все же осознала необходимость создания в Крыму широкой национальной автономии крымских татар.