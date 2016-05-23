В Стамбуле открывается первый в истории Всемирный гуманитарный саммит ООН

Украину на саммите представит президент Петр Порошенко, передает ZN.UA. Также на мероприятие отправились уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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На саммит прибудут руководители около 60 государств, еще столько же стран будут представлены министрами. Ожидается, что Петр Порошенко выступит на пленарной части саммита, где в том числе поднимет и проблемы крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Порошенко заявил о намерении инициировать создание Конституционной комиссии, призванной проработать изменения в Конституцию касательно предоставления крымскотатарскому народу широких прав по самоопределению в составе Украины. Как отметил президент, Украина хоть с опозданием, но все же осознала необходимость создания в Крыму широкой национальной автономии крымских татар.