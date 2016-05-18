Президент озвучил стратегическую задачу Украины по оккупированному Россией Крыму

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед началом концерта-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа сегодня в Национальной опере Украины, передает корреспондент УНИАН.

"Наша задача - защитить крымскотатарский народ на его родине в Крыму, а стратегическая - шаг за шагом освобождать украинский полуостров от российской оккупации", - подчеркнул глава государства.

"Мы, хоть и с опозданием, осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным, разумеется, обеспечением равных прав и гражданских свобод этнических русских, украинцев, других этносов полуострова", - добавил Порошенко.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.