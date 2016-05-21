Во Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле примут участие 60 глав государств и правительств

Еще примерно столько же стран будут представлены на обсуждениях на уровне министров, сообщает турецкое агентство "Анадолу". Саммит проводится по инициативе генсека ООН Пан Ги Муна при организационной поддержке Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Читайте такжеООН: Тысячи человек могли погибнуть от голода в СирииК участию в саммите также приглашены неправительственные организации, международные гуманитарные структуры, предприниматели, представители народов, затронутых кризисами. В целом в обсуждениях запланировано участие шести тысяч человек.

Саммит стартует 23 мая со вступительных речей генсека ООН Пан Ги Муна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В мероприятии, в числе прочих, примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Нигера Мухаммед Юсуф и премьер-министр Ливана Тамам Селам.

Представители десятков стран мира в ходе круглых столов выскажут отношение к документу под названием «Повестка дня человечества», а также, как ожидается, подтвердят политическую приверженность по вопросу урегулирования гуманитарных кризисов.

Еще 12 пунктов повестки дня саммита будут обсуждены на техническом уровне в рамках отдельных обсуждений, которые пройдут в двух конгресс-холлах Стамбула.

В рамках саммита будет организовано 7 круглых столов, 15 панелей и 120 других параллельных мероприятий.

По итогам саммита будет подготовлен доклад, который генсек ООН представит в Генассамблею ООН.

Отмечается, что Турция входит в число мировых лидеров по объему гуманитарной помощи. По статистике 2014 года, официальный объем гуманитарной помощи, выделенной Турцией составил 1,6 млрд долларов. Это третий показатель среди стран стран-доноров, после США и Великобритании. Если же учитывать соотношение гуманитарной помощи к ВВП страны, то Турцию можно назвать «самой щедрой» страно-донором в мире.

Как сообщал УНИАН. 22-23 мая президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Турцию для участия во Всемирном гуманитарном саммите.