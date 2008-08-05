Украина призывает Грузию и Южную Осетию урегулировать конфликт мирно

Министерство иностранных дел Украины призывает Грузию и Южную Осетию урегулировать конфликт мирным путем.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василия КИРИЛИЧА.

МИД Украины выражает обеспокоенность по поводу ряда вооруженных инцидентов, которые произошли в последнее время в Южной Осетии (Грузия) и привели к человеческим жертвам, отметил В.КИРИЛИЧ.

По его словам, такое развитие событий свидетельствует о неэффективности миротворческого механизма, который действует в данном регионе.

МИД Украины призывает конфликтующие стороны к сдержанности, осознанию своей ответственности за будущее региона и возобновлению прямых переговоров без каких-либо предварительных условий как необходимому шагу до деэскалации ситуации.

Украина последовательно выступает за необходимость урегулирования конфликта исключительно мирным путем, на основе соблюдения принципа территориальной целостности и суверенитета Грузии, подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 1 августа резко обострилась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на субботу в перестрелке в зоне конфликта с осетинской стороны погибли 6 и ранены 15 человек, с грузинской стороны ранения разной степени тяжести получили 9 граждан. Миротворческие силы заявили, что перестрелку спровоцировала грузинская сторона. Вместе с тем Тбилиси утверждает, что первой стрельбу начала южноосетинская сторона, на что он был вынужден открыть ответный огонь.

2 августа в связи с обстрелами началась эвакуация детей и женщин из Цхинвали в Северную Осетию.

Сегодня Комитет по информации и СМИ Южной Осетии сообщил, что ночью дважды были обстреляны посты правоохранительных органов непризнанной республики.