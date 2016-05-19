В Беларуси приговорили к казни уже третьего с начала года человека

33-летний осужденный по обвинениям в похищении, изнасиловании и убийстве двух женщин стал третьим, кому вынесли такой приговор с начала года, передает Радио Свобода.

Беларусь является единственной страной Европы, которая совершает смертные приговоры.

По сообщениям, 6 мая в Белоруссии казнили мужчину, приговоренного к смерти в прошлом году за убийство.

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Сейчас в Беларуси в "камерах смертников" находится, кроме осужденного в настоящее время, еще три человека: двое были осуждены в январе и феврале, третий в прошлом году.

По данным правозащитников, всего в Беларуси с провозглашения ее независимости в начале 1990-х годов приговорили к смертной казни более 400 человек.

Читайте такжеВ прошлом году в мире произошло рекордное количество казней за последние 25 лет - Amnesty International

Правозащитники, а также Европейский союз призывают Беларусь присоединиться ко всемирному мораторию на исполнение смертных приговоров.