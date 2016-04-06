В прошлом году в мире произошло рекордное количество казней за последние 25 лет - Amnesty International

В 2015 году были казнены не менее 1634 человека в 25 странах мира, сообщает ZN.ua со ссылкой на правозащитную организацию Amnesty International.

Подчеркивается, в 2014 году смертных приговоров были приведено в исполнение на 50% меньше: тогда казнили 1061 человека в 22 странах. Правозащитники сообщили, что 2015 год стал рекордным по количеству казней за последние 25 лет (с 1989 года). Самое большое количество казней в прошлом году осуществили Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и США.

Читайте такжеИГИЛ "похвастался" казнью двоих заложников – Reuters

Большинство казней произошли в Китае, но обнародованная общая статистика не включает в себя данные из КНР, поскольку данная информация является закрытой. Правозащитники предполагают, что в Китае были казнены тысячи людей. Исключая КНР, 90% всех смертных приговоров были приведены в действие в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.

В январе верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти Саудовской Аравии ввести мораторий на казни. Аль-Хусейн выразил "крайнюю озабоченность" в связи с резким ростом казней в Саудовской Аравии. В 2015 году было приведено в исполнение 157 смертных приговоров, в 2014-м - 90, а в предыдущие годы - меньшее число.