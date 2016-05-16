В НАТО заявили об уязвимости своих сил быстрого реагирования перед РФ

Об этом свидетельствуют собственные оценки Альянса, пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на The Financial Times.

Как заявили двое генералов НАТО, знакомые с логистическим и военным планированием альянса, 5-тысячные силы быстрого реагирования и пакет мер, выработанных во время саммита НАТО в 2014 году, будут слишком уязвимы во время фазы развертывания в Польше и странах Балтии.

Решение России серьезно увеличить свой военный потенциал в Калининградской области и наличие у нее значительной военной техники у своих границ означают, что силы быстрого реагирования рискуют быть разгромленными до того, как они будут готовы вести боевые действия к востоку от реки Одер.

Как пишет Financial Times, именно эта уязвимость сил быстрого реагирования стала причиной того, что альянс решил разместить больше своих войск на своем восточном фланге на постоянной основе.

Ожидается, что на варшавском саммите НАТО в июле будут приняты меры, укрепляющие возможность альянса вести территориальную оборону, а не полагаться лишь на сдерживание потенциального противника. Это указывает, насколько НАТО обеспокоен возможным военным конфликтом с Россией в Европе.

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Хотя польза от сил быстрого реагирования в случае полномасштабной войны ограничена, представители НАТО настаивают, что эти силы остаются жизненно важным элементом обороны. Они будут играть важную роль в том, чтобы не дать противнику ввести местные власти в заблуждение, или организовать беспорядки среди местного населения с последующим их перерастанием в вооруженный конфликт.

Представители НАТО считают, что РФ планирует применить именно такие гибридные методы перед началом межгосударственного военного конфликта.

В НАТО настаивают, что силы быстрого реагирования готовы быть дислоцированы в кратчайшие сроки, но признает, что наращивание российских вооруженных сил усложняет ситуацию. Однако, пишет Financial Times, в Альянсе готовы сделать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты союзников.

Напомним, с 17 по 27 мая на полигоне в Жагани и Свентошуве будут проведены учения сил быстрого реагирования НАТО под названием Brilliant Jump.