В Польше 17 мая начнутся учения Сил быстрого реагирования НАТО

Главной целью учений будет отработка переброски в Польшу солдат и сухопутного снаряжения Сил быстрого реагирования НАТО, передает Радио Польша.

Операция требует всесторонней координации, поэтому в маневрах примут участие также Многонациональный Северо-Восточный Корпус из Щецина и недавно созданное подразделение Интеграции сил НАТО из Быдгощи. Это будут вторые совместные учения Сил быстрого реагирования НАТО, которые были созданы на саммите Альянса в 2014 году.

В учениях примет участие бригада из Испании, которую усилит британский батальон, и рота из Албании. Вместе они отработают переброску сил в отдаленный регион Европы с использованием морских, воздушных и сухопутных коммуникаций.

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«Военное снаряжение из Испании и Великобритании по морю доберется до порта в Щецине, более 1500 солдат будут переброшены в Польшу по воздуху в аэропорт во Вроцлаве, затем все силы, которые примут участия в учениях, встретятся на полигоне в Жагани и Свентошуве» – информирует Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

Учения Brilliant Jump будут связаны с другими учениями, которые планируется провести до июльского саммита НАТО в Варшаве. Среди них «Анаконда-16» - наиболее масштабные военные маневры в Польше после 1989 года, в которых примут участие более 30 тыс. солдат. Оперативно-тактический план всех учений был создан на основе одного сценария, подготовленного военными структурами Альянса.

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