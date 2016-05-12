Штаб-квартиру партии Меркель атаковали прокремлевские хакеры - Reuters

По данным экспертов Trend Micro, занимающейся разработкой антивирусных программ и защитой данных, хакеры пробуют получить доступ к базам данных ХДС, в том числе к персональным данным высокопоставленных членов этой партии, входящей в правящую в Германии коалицию, сообщает в четверг, 12 мая, Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что для этого используется технология так называемого фишинга, причем атака осуществляется с серверов, расположенных в Латвии и Нидерландах. Комментируя это сообщение, представители ХДС заявили, что информация проверяется.

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По данным IT-экспертов, пророссийская хакерская группировка Pawn Storm также известна под названиями APT28, Sofacy Group и Sednit. В 2015 году ее обвиняли в кибератаке на бундестаг, французский телеканал TV5Monde и Совет безопасности Нидерландов, а в 2014 году - на компьютеры правительства Польши. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Pawn Storm может быть спецподразделением ФСБ России.

Phishing - термин программистов, составленный из английских слов password - "пароль" и fishing - "выуживание". Мошенники рассылают спам со ссылками на сайты, внешне схожими с известными интернет-ресурсами, например, с сервером электронной почты. Если человек вводит на поддельном сайте свои настоящие пароли и логины, хакеры могут получить доступ к его личным данным. Кроме того, хакеры могут рассылать спам с вредоносными приложениями.