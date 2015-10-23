Хакеры пытались украсть материалы расследования катастрофы рейса MH17

Об этом сообщила компания Trend Micro, которая занимается разработкой антивирусных программ и защитой информации, передает Медуза.

По данным компании, на информационные системы Совета безопасности Нидерландов, который расследовал обстоятельства крушения, была направлена скоординированная атака в конце сентября - первой половине октября 2015 года, то есть незадолго до и сразу после публикации окончательного доклада следственной комиссии.

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Trend Micro возлагает ответственность за атаку на хакерскую группировку Pawn Storm, которая якобы действует в интересах российского правительства. В числе целей этой группировки компания называет правительственные ресурсы Украины и стран НАТО, а также ресурсы противников политики Кремля.

Напомним, 13 октября УНИАН сообщал, что следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".