Стали известны результаты первого полуфинала Евровидения 2016

По итогам голосования зрителей, в финал 61-го международного песенного конкурса прошли: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр и Мальта.

В рамках первого полуфинала престижного музыкального конкурса, состоялось выступление участников из 18 стран.

Второй полуфинал Евровидения пройдет в четверг, 12 мая. А уже в субботу, 14 мая состоится финал, в ходе которого определится победитель Международного песенного конкурса.

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Участница от Украины - Джамала - поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

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Всего в конкурсе принимают участие 42 страны: 18 - в первом полуфинале, и еще 18 – во втором. Из них по 10 пройдут в финал. Также, в финал автоматически попадают представители 6 стран-основателей конкурса: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, а также страна, принимающая в этом году конкурс – Швеция. Всего в финале выступят 26 конкурсантов.