В Австрии назначен временно и.о. канцлера, им стал консерватор Миттерленер

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента страны Хайнца Фишера, отмечает Европейская правда.

По словам главы государства, решение относительно нового канцлера ожидается в середине следующей недели.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник канцлер Австрии Вернер Файман объявил о своей отставке с должности главы правительства и лидера Социал-демократической партии.

Среди мотивов такого решения политик назвал "потерю поддержки в партии".

Файман возглавлял правительство Австрии с декабря 2008 года. Критики упрекают его в том, что он изменил курс проевропейской Социал-демократической партии в сторону евроскептицизма.

Отставка Файмана состоялась на фоне президентской кампании в Австрии. В первом туре выборов более трети голосов одержал кандидат от правых популистов - Австрийской партии свободы.