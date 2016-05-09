Канцлер Австрии подал в отставку

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Kurier.

Свое заявление Файман сделал в понедельник после короткой встречи с лидерами партии в регионах страны.

Свой шаг канцлер объяснил потерей поддержки его курса внутри партии.

Стоит заметить, что кандидат от Социал-демократической партии впервые не прошел во второй тур во время президентских выборов, состоявшихся 24 апреля.

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Как известно, Файман стал председателем Социал-демократической партии 16 июня 2008 года. После выборов в австрийский парламент, состоявшихся 28 сентября 2008 года, был уполномочен президентом страны Хайнцем Фишером сформировать новое правительство Австрии.

Как сообщал УНИАН, во второй тур президентских выборов в Австрии вышли пророссийский кандидат от "Партии свободы" Норберт Хофер из более 36% голосов и беспартийный Александер Ван дер Беллен, которого поддерживает Партия зеленых. с более 20%.