Посольство Украины в РФ забросали файерами (видео)

14:17, 02 мая 2016
Мир
4660 0

В Москве активисты партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия" устроили провокацию у посольства Украины.

посольство / Скриншот

Акция решили провести в связи с годовщиной трагедии в Одессе в 2014 году, передает "АПН. Северо-Запад".

Участники провокации развернули транспарант "Смерть палачам! Свободу Одессе!", раскидали листовки и забросали посольство Украины файерами.

Читайте такжеУ посольства России в Минске прошла акция в поддержку Савченко

Задержаны трое активистов партии. 

Напомним, 2 мая исполняется два года со дня трагедии на Куликовом поле в Одессе. В 2014 году во время массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter