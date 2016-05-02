Посольство Украины в РФ забросали файерами (видео)
14:17, 02 мая 2016Мир
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В Москве активисты партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия" устроили провокацию у посольства Украины.
Посольство Украины в Москве забросали файерами / Скриншот
Акция решили провести в связи с годовщиной трагедии в Одессе в 2014 году, передает "АПН. Северо-Запад".
Участники провокации развернули транспарант "Смерть палачам! Свободу Одессе!", раскидали листовки и забросали посольство Украины файерами.
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Задержаны трое активистов партии.
Напомним, 2 мая исполняется два года со дня трагедии на Куликовом поле в Одессе. В 2014 году во время массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
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