Посольство Украины в РФ забросали файерами (видео)

Акция решили провести в связи с годовщиной трагедии в Одессе в 2014 году, передает "АПН. Северо-Запад".

Участники провокации развернули транспарант "Смерть палачам! Свободу Одессе!", раскидали листовки и забросали посольство Украины файерами.

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Задержаны трое активистов партии.

Напомним, 2 мая исполняется два года со дня трагедии на Куликовом поле в Одессе. В 2014 году во время массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.