Сегодня вспоминают жертв трагедии 2 мая в Одессе

Сегодня исполняется два года со дня трагедии на Куликовом поле в Одессе.

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Правоохранители ожидают, что во вторую годовщину трагических событий возможны попытки провокаций. Потому в городе усилили меры безопасности. Проезд по центральной части и в районе Куликова поля ограничен. Здесь дороги закрыты для машин с 7 утра и до полуночи, движение общественного транспорта изменено. При входах на Куликово поле установили металлоискатели.

По указанию местной администрации по 10 мая в Одессе ужесточают меры контроля правопорядка. Во время майских праздников улицы города также будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике. Из-за возможных непредвиденных обстоятельств во время праздников усилены меры по экстренному реагированию медиков в случае необходимости. В город стянуты подразделения из разных частей Украины. Всего в этот период Одессу будут патрулировать около 3 тысяч правоохранителей, в том числе бойцы спецподразделения "Альфа" и Нацгвардии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесском регионе пограничники на время майских праздников перешли на усиленный вариант несения службы. Цель мероприятий - недопущение проникновения под видом мирных граждан террористов и провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу. Также особое внимание уделяется морскому участку границы.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года столкновения начались в центре Одессы, где были застрелены несколько человек. Затем активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.